В Криму через вибухи перекрили Керченський міст

Сьогодні в обід на півострові пролунали вибухи одразу в декількох містах окупованого Криму.

Війська рф заявляють про нібито атаку, повідомляє місцевий Telegram-канал Кримський вітер.

"Над Козачою бухтою біля Севастополя помітили дим", - йдеться в допиіс.

Вибухи чули у районі Севастополя і Козачої бухт. Пізніше там помітили дим.

Крім того, повідомляється про вибухи в Балаклаві та Інкермані. Є інформація про роботу російської ППО у районі Євпаторії та Сак.

В соцмережах пишуть, що у Севастополі нібито чули звуки стрілянини.

"Проросійський губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку" та нібито роботу ППО, а рух Кримським мостом перекрили.

рос пабліки пишуть, що Крим нібито атакують ракетами ATACMS, а в Севастополі спалахнула пожежа через падіння уламків ракет.