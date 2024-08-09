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В Криму лунали вибухи: ймоіврно, атака відбулась і морськими дронами

09 серпня 2024, 09:54
В Криму лунали вибухи: ймоіврно, атака відбулась і морськими дронами
ЗСУ удари по Севастополю та Чорноморському, який біля Євпаторії.

Губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку ЗСУ", а також про нібито те, що армія рф збила протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією міста та уразили безпілотники і морські дрони.

Про це Развожаєв написав в Telegram-каналі. 

О 4:38: "Губернатор" заявив і про атаку дронів на окупований Севастополь.

"Наші військові відбивають атаку ЗСУ. За попередньою інформацією вже збито одну протикорабельну ракету "Нептун" над акваторією на значному віддаленні від берега", - йдеться в дописі. 

Губернатор додав і про атаку надводних дронів, за його даними, нібито були знищені два безекіпажні катери.

"У Севастополі відбивають атаку БпЛА. За попередньою інформацією в районі Орлівки збито одну повітряну ціль. Можливе падіння осколків і суббоєприпасів", - написав російський чиновник.

За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Качі поруч з вулицею Авіаторів. 

Ще один канал "Кримський вітер" написав про стрілянину і сильний вибух у Чорноморському біля Євпаторії, а також роботу російської ППО в районі аеродрома Бельбек.

 

Кримвійна в Україні

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