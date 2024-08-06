В Криму після вибухів палає поблизу аеродрому "Октябрьское"

У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа в районі аеродрому "Октябрьское". Там чули вибухи.

"Підписники повідомляють про пожежу в районі аеродрому "Октябрьское". І що "бахкає там не по-дитячому", – йдеться у повідомленні.

Автори каналу також поділилися відео пожежі, на них чути "бавовну".

Згодом у так званому "Мінтрансі" Криму повідомили, що з "технічних причин" було призупинено залізничний рух на перегоні Сімферополь – Джанкой. "Кримський вітер" зазначив, що, за даними підписників, "горить і вибухає десь у районі сіл Широке та Ленінське, які поряд із Жовтневим". Примітно, що поряд із Широким проходить залізниця (станція Прольотна), яку зараз перекрили.