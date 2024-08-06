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В Криму після вибухів палає поблизу аеродрому "Октябрьское"

06 серпня 2024, 19:53
В Криму після вибухів палає поблизу аеродрому
Фото: з вільного доступу
Автори каналу також поділилися відео пожежі.
У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа в районі аеродрому "Октябрьское". Там чули вибухи.
 
Про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на повідомлення підписників.
 
"Підписники повідомляють про пожежу в районі аеродрому "Октябрьское". І що "бахкає там не по-дитячому", – йдеться у повідомленні. 
 
Автори каналу також поділилися відео пожежі, на них чути "бавовну".
 
Згодом у так званому "Мінтрансі" Криму повідомили, що з "технічних причин" було призупинено залізничний рух на перегоні Сімферополь – Джанкой. "Кримський вітер" зазначив, що, за даними підписників, "горить і вибухає десь у районі сіл Широке та Ленінське, які поряд із Жовтневим". Примітно, що поряд із Широким проходить залізниця (станція Прольотна), яку зараз перекрили.
 
"Підписники повідомляють, що висадили в повітря склади боєприпасів, які зараз під землею детонують. Жителі сіл Ленінське та Зоряне сидять у підвалах, бо снаряди розлітаються після вибухів", – пишуть на каналі. 
 
Також є повідомлення про інтенсивні польоти авіації над Сімферопольським районом. 

 

Кримвибухивійна в Україніросія окупанти

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