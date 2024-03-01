В Криму попередньо "приліт" по авіабазі біля Сімферополя

Сьогодні в окупованому Криму ракетна небезпека і лунають вибухи.

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв писав про ракетну небезпеку.

Також про це пише російський Telegram-каналі Кримський вітер.

"Є приліт по військовій базі в Гвардійському", - йдеться в дописі.

Крім того, було перекрито рух Кримським мостом і через пункт пропуску Джанкой. Пізніше гауляйтер додав, що в Севастополі працює ППО, військові ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.

"Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях. Головне - не перебувати на відкритому просторі. Основну небезпеку становлять уламки", - написав Развожаєв.

Після чого додав, що військові пустили дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської і Південної бухт.

За його словами, у Севастополі не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури.

Проте соціальні мережі пишуть протилежне.