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В Криму попередньо "приліт" по авіабазі біля Сімферополя

01 березня 2024, 15:23
В Криму попередньо
Фото: з вільного доступу
Сьогодні в окупованому Криму ракетна небезпека і лунають вибухи.

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв писав про ракетну небезпеку. 

Також про це пише російський Telegram-каналі Кримський вітер.

"Є приліт по військовій базі в Гвардійському", - йдеться в дописі. 

Крім того, було перекрито рух Кримським мостом і через пункт пропуску Джанкой. Пізніше гауляйтер додав, що в Севастополі працює ППО, військові ведуть роботу зі знищення повітряних цілей. 

"Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях. Головне - не перебувати на відкритому просторі. Основну небезпеку становлять уламки", - написав Развожаєв. 

Після чого додав, що військові пустили дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської і Південної бухт. 

За його словами, у Севастополі не фіксують жодних пошкоджень інфраструктури.

Проте соціальні мережі пишуть протилежне.

 
КримприлітавіабазаГвардійське

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