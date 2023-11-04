В Криму тривога.В Керчі чули вибухи

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

В окупованому Криму оголосили повітряну тривогу. Після цього в Керчі чули вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та російські ЗМІ.

Спочатку російські пропагандистські агентства повідомили про повітряну тривогу в окупованому Криму та перекриття Кримського мосту. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв також повідомляв, що російські війська випустили димову завісу в бухті.

Пізніше в кримських Telegram-каналах почали повідомляти про вибухи в окупованій Керчі. Однак пропагандисти стверджують, що це працює протиповітряна оборона і нібито всі цілі збито. Водночас місцеві Telegram-канали кажуть про дим в районі Кримського мосту, і наразі невідомо, це димова завіса чи ні.

Також за непідтвердженою інформацією з Telegram-каналів, в Керчі після вибухів димить суднобудівний завод "Залив" - одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. На ньому з 2020 року будують авіаносні кораблі для ВМФ росії.

У соцмережах також з'явилося відео, на якому зафіксовано нібито дим над заводом "Залив".

Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов підтвердив вибухи в Керчі. За його словами, там нібито працювала ППО, а збиті ракети впали на суднобудівних завод.

Водночас місцеві Telegram-канали кажуть про приліт по ракетному катеру. За словами очевидців, під ударом опинився малий ракетний катер проекту "Каракурт".

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов називав Кримський міст законною ціллю для ЗСУ. Він додавав, що Кримський міст - це зайвий об'єкт, який потрібно зруйнувати.