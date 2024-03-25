Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Криму великий десантний корабель росії "Ямал" отримав критичні пошкодження – ГУР

25 березня 2024, 10:02
В Криму великий десантний корабель росії
Фото: з вільного доступу
В суботу українські сили уразили великий десантний корабель рф "Ямал" у Севастополі.

Про це  повідомляє Головне управління військової розвідки України.

"Уражено великий десантний корабель росії "ямал". 23 березня в тимчасово окупованому Криму відбулося успішне вогневе ураження об'єктів чорноморського флоту держави-агресора росії", - йдеться в дописі.

Атаковано було 13-й судноремонтний завод ЧФ рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

За оцінками військової розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

"Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - додали в ГУР.

Раніше повідомлялося, що Україна за п'ять тижнів знищила три кораблі ЧФ росії.

 
КримСевастопольЯмалчф рфвеликий десантний корабель

Останні матеріали

росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється