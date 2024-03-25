В Криму великий десантний корабель росії "Ямал" отримав критичні пошкодження – ГУР

В суботу українські сили уразили великий десантний корабель рф "Ямал" у Севастополі.

Про це повідомляє Головне управління військової розвідки України.

"Уражено великий десантний корабель росії "ямал". 23 березня в тимчасово окупованому Криму відбулося успішне вогневе ураження об'єктів чорноморського флоту держави-агресора росії", - йдеться в дописі.

Атаковано було 13-й судноремонтний завод ЧФ рф у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

За оцінками військової розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

"Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - додали в ГУР.

Раніше повідомлялося, що Україна за п'ять тижнів знищила три кораблі ЧФ росії.