В Криму вночі лунали вибухи – соцмережі

Сьогодні вночі пролунали вибухи в кількох населених пунктах.

Партизани на своєму Telegram-каналі Атеш повідомили про вибухи у тимчасово окупованій Євпаторії півострова.

В Криму працювала ППО, є постраждалі, про це йдеться в різних пабліках.

Крім того, вибухи також лунали в селі Добродушино Сакського біля Євпаторії.

Також партизани писали, що в Севастополі у військових частинах було оголошено тривогу.

ЩеTelegram-канал Крымский ветер gscfd, що по Євпаторії їдуть "швидку допомогу" і пожежні автомобілі.

Перед цим повідомлялося про роботу ППО в місті.

Інших деталей наразі немає.