В Криму вночі лунали вибухи – соцмережі
Партизани на своєму Telegram-каналі Атеш повідомили про вибухи у тимчасово окупованій Євпаторії півострова.
В Криму працювала ППО, є постраждалі, про це йдеться в різних пабліках.
Крім того, вибухи також лунали в селі Добродушино Сакського біля Євпаторії.
Також партизани писали, що в Севастополі у військових частинах було оголошено тривогу.
ЩеTelegram-канал Крымский ветер gscfd, що по Євпаторії їдуть "швидку допомогу" і пожежні автомобілі.
Перед цим повідомлялося про роботу ППО в місті.
Інших деталей наразі немає.