В Криму вночі лунали вибухи: ЗСУ уразили ЗРК (оновлено)
Про це пише Telegram-канал Кримський вітер.
"Вибухи чули жителі Євпаторії та Красноперекопська, також гучно у Джанкойському, Бахчисарайському та Сакському районах", - йдеться в дописі.
Місцеві канали заявили про роботу протиповітряної оборони, а в Красноперекопському районі підписники нарахували вісім вибухів.
Судячи зі спалахів, ракети влучили по об'єкту біля Євпаторії, нічого росППО не збило, кажуть підписники.
"П'ять-шість вибухів чули в смт Первомайське", - йдеться в повідомленні.