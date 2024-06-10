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В Криму вночі лунали вибухи: ЗСУ уразили ЗРК (оновлено)

10 червня 2024, 10:05
В Криму вночі лунали вибухи: ЗСУ уразили ЗРК (оновлено)
Фото: most.life
Сьогодні вночі в окупованому рф Криму було чутно кілька вибухів, а рух Кримським мостом вже перекрили.

Про це пише Telegram-канал Кримський вітер.

"Вибухи чули жителі Євпаторії та Красноперекопська, також гучно у Джанкойському, Бахчисарайському та Сакському районах", - йдеться в дописі.  

Місцеві канали заявили про роботу протиповітряної оборони, а в Красноперекопському районі підписники нарахували вісім вибухів. 

Судячи зі спалахів, ракети влучили по об'єкту біля Євпаторії, нічого росППО не збило, кажуть підписники. 

"П'ять-шість вибухів чули в смт Первомайське", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що вночі Україна завдала успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя. 
А також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

 

війна в УкраїнівибухиКрим

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