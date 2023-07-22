В Криму вибухи боєприпасів: оголошена евакуація та зупинено рух залізницею
Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".
Видання посилається на підконтрольного росії "главу Криму" Сергія Аксьонова.
Очільник окупаційної влади заявив, що детонація на складі боєприпасів сталася після "атаки дрона". Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає.
"Ухвалене рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено зупинити рух Кримської залізниці", - сказав Аксьонова.В рос змі з'явилась інформація, що безпілотник атакував російську нафтобазу у Червоногвардійському районі, де розташована авіабаза рф "Октябрьскоє". Окупаційна влада Криму заявила про "атаку дронів".