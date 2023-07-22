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В Криму вибухи боєприпасів: оголошена евакуація та зупинено рух залізницею

22 липня 2023, 15:37
В Криму вибухи боєприпасів: оголошена евакуація та зупинено рух залізницею
Фото: RFE/RL
В окупаційному Криму детонують склади боєприпасів після вибухів у Червоногвардійському районі, оголошена евакуація у 5-км зоні.

Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".

Видання посилається на підконтрольного росії "главу Криму" Сергія Аксьонова.

Очільник окупаційної влади заявив, що детонація на складі боєприпасів сталася після "атаки дрона". Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає.

"Ухвалене рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця надзвичайної події до пунктів тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено зупинити рух Кримської залізниці", - сказав Аксьонова.

В рос змі з'явилась інформація, що безпілотник атакував російську нафтобазу у Червоногвардійському районі, де розташована авіабаза рф "Октябрьскоє". Окупаційна влада Криму заявила про "атаку дронів".
Кримвибухисклади боєприпасів

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