В Криму вибухи і детонація на аеродромі "Саки"

Місцеві жителі повідомляють про прильоти у Євпаторії й Окунівці.

Сьогодні вночі, 26 липня, в тимчасово окупованому Криму оголосили небезпеку через балістичну загрозу і атаку безпілотників.

Про це повідомляє Telegram-каналі "Крымский ветер", посилаючись на очевидців повідомляє про прильоти і пожежу на аеродромі "Саки".

"Підписники повідомляють, що горить аеродром "Саки" в Новофедорівці і чутно детонацію боєприпасів", - йдеться в дописі.

Канал цитує очевидця, який повідомив про серію вибухів:

"О 02:41 вже 13 потужних вибухів, чутно гуркіт ракет, бахкає з усіх боків – з боку Добрушино, з боку Євпаторії, з боку Новоозерного і десь далеко швидше за все в Саках".

Про прильоти в Євпаторії також повідомив і інший підписник, який нарахував їх п'ять. Також повідомляється про "потужні прильоти" в Окунівці, що на північний захід від Євпаторії.

У Севастополі о 02.42 оголосили сигнал "Балістика", але швидко скасували, а незабаром там заявили про загрозу БПЛА.