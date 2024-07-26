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В Криму вибухи і детонація на аеродромі "Саки"

26 липня 2024, 08:13
В Криму вибухи і детонація на аеродромі
Фото: bbc.com
Місцеві жителі повідомляють про прильоти у Євпаторії й Окунівці.

Сьогодні вночі, 26 липня, в тимчасово окупованому Криму оголосили небезпеку через балістичну загрозу і атаку безпілотників. 

Про це повідомляє Telegram-каналі "Крымский ветер", посилаючись на очевидців повідомляє про прильоти і пожежу на аеродромі "Саки". 

"Підписники повідомляють, що горить аеродром "Саки" в Новофедорівці і чутно детонацію боєприпасів", - йдеться в дописі. 

Канал цитує очевидця, який повідомив про серію вибухів: 

"О 02:41 вже 13 потужних вибухів, чутно гуркіт ракет, бахкає з усіх боків – з боку Добрушино, з боку Євпаторії, з боку Новоозерного і десь далеко швидше за все в Саках". 

Про прильоти в Євпаторії також повідомив і інший підписник, який нарахував їх п'ять. Також повідомляється про "потужні прильоти" в Окунівці, що на північний захід від Євпаторії. 

У Севастополі о 02.42 оголосили сигнал "Балістика", але швидко скасували, а незабаром там заявили про загрозу БПЛА.

 

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