В Криму вибухи: над Севастопольською бухтою дим

Сьогодні вдень в Євпаторійському районі окупованого Криму пролунали вибухи.

Вони можуть бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони росіян, над Севастопольською бухтою і військовим портом Феодосії могли застосувати димову завісу.

Про це пише Суспільне, посчилаючись на Крым. Реалии.

В Євпаторійському районі Криму чутно вибухи, повідомив виданню місцевий житель близько 16:00 за Києвом. Місцеві телеграм-канали пишуть про роботу російської ППО.

Так званий "губернатор міста Севастополь Михайло Развожаєв заявив, що дим в районі Севастопольської бухти пов'язаний із табельними засобами маскування, які використовують російські військові.

Також в Феодосії у військовому порту запалили димову завісу, повідомляють російські медіа.

В окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу і перекрили рух Кримським мостом. Пізніше тривогу скасували, але Кримський міст усе ще закритий.