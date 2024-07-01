В Криму вибухи: попередньо влучання у військову частину (оновлено)

Сьогодні ввечері в Криму заявили про ракетну атаку.

росіяни заявляють, що атака була відбита, проте над півостровом видно дим.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Пабліки також повідомляють, що події стались на мисі Фіоленті і пишуть, що прильотів немає.

І в той же час викладають фото, які підтверджують зворотнє.

Інші пабліки викладають інформацію про те, що "збиття" було біля ТЕС.

"Піднявся стовп диму, імовірно, десь з боку мису Фіолента та Балаклави", - йдеться в повдомленні.

Пізніше так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над акваторією та в районі Балаклави нібито "знищено чотири повітряні цілі".

За його словами, уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі. Інформація про руйнування нині уточнюється.

Українська сторона наразі коментарів не давала.