В Криму вибухи: попередньо влучання у військову частину (оновлено)
росіяни заявляють, що атака була відбита, проте над півостровом видно дим.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
Пабліки також повідомляють, що події стались на мисі Фіоленті і пишуть, що прильотів немає.
І в той же час викладають фото, які підтверджують зворотнє.
Інші пабліки викладають інформацію про те, що "збиття" було біля ТЕС.
"Піднявся стовп диму, імовірно, десь з боку мису Фіолента та Балаклави", - йдеться в повдомленні.
Пізніше так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над акваторією та в районі Балаклави нібито "знищено чотири повітряні цілі".
За його словами, уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі. Інформація про руйнування нині уточнюється.
Українська сторона наразі коментарів не давала.