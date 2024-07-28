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В Курську пожежа і вибухи на НПЗ

28 липня 2024, 09:37
В Курську пожежа і вибухи на НПЗ
Фото: firtka.if.ua
Соцмережі заявляють про атаку дронів.

В Курській області рф вночі проти 28 липня пролунали вибухи через атаку безпілотників, а також сталися пожежі в кількох районах, зокрема і на НПЗ.

Про це повідомляє губернатор Курської області Олексій Смірнов і росЗМІ.

російський чиновник заявив, що в регіоні сили і засоби ППО "приведені в готовність" через небезпеку атаки дронів. 

Він закликав жителів Курської області до "пильності".

З часом в соцмережі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів через збиття дронів на півдні та на південний схід від Курська.

В місцевих Telegram-каналах писали, що у Медвенському районі було дуже "гучно".

Також через "відбиття" атаки БПЛа сталися щонайменше дві пожежі в регіоні: одна у Медвенському районі, а інша - у Курському.

Вчора, 27 липня, ми писали, що біля військового аеропорту Рязані лунали вибухи.

 

війна в УкраїніВтрати росії на війніКурськ

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