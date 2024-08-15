Летовище розташоване недалеко від центру російського регіону.

Поява військової авіації, як видно на супутникових знімках, зроблених 14 серпня, ймовірно, є частиною російської відповіді на напад України на її територію.

Про це пише телеканал Sky News.

Супутникові знімки, отримані телеканалом, показують раптове скупчення гелікоптерів на військовій злітно-посадковій смузі аеропорту Курська.

Фото аеропорту, зроблене 22 липня, показує, що донедавна він був відносно неактивним.

До українського вторгнення в Курськ на знімку було видно лише два вертольоти і п'ять винищувачів.

На вчорашніх знімках зовсім інша картина: на цей раз видно 14 гелікоптерів, припаркованих по всій довжині аеропорту.

Видно чотири винищувачі, які з'явилися в тих самих місцях, що й у липні.

"Спостерігається величезне збільшення кількості гелікоптерів: з двох вертольотів Мі-24/35 Hind або Мі-8/17 Hip в липні до чотирнадцяти в серпні, в тому числі, можливо, трьох вертольотів Ка-52 "Алігатор", - заявив спеціаліст з Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джастін Бронк.

Хоча знімки недостатньо детальні, щоб визначити точні моделі зображених вертольотів, вони показують, що значні ресурси були перекинуті до цього місця.