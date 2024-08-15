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В Курську раптово з'явилось багато російських гелікоптерів на військовому аеродромі – Sky News

15 серпня 2024, 20:33
В Курську раптово з'явилось багато російських гелікоптерів на військовому аеродромі – Sky News
iakursk.ru
Летовище розташоване недалеко від центру російського регіону.

Поява військової авіації, як видно на супутникових знімках, зроблених 14 серпня, ймовірно, є частиною російської відповіді на напад України на її територію.

Про це пише телеканал Sky News.

Супутникові знімки, отримані телеканалом, показують раптове скупчення гелікоптерів на військовій злітно-посадковій смузі аеропорту Курська. 

Фото аеропорту, зроблене 22 липня, показує, що донедавна він був відносно неактивним.

До українського вторгнення в Курськ на знімку було видно лише два вертольоти і п'ять винищувачів. 

На вчорашніх знімках зовсім інша картина: на цей раз видно 14 гелікоптерів, припаркованих по всій довжині аеропорту.  

Видно чотири винищувачі, які з'явилися в тих самих місцях, що й у липні. 

"Спостерігається величезне збільшення кількості гелікоптерів: з двох вертольотів Мі-24/35 Hind або Мі-8/17 Hip в липні до чотирнадцяти в серпні, в тому числі, можливо, трьох вертольотів Ка-52 "Алігатор", - заявив спеціаліст з Королівського інституту об'єднаних збройних сил Джастін Бронк. 

Хоча знімки недостатньо детальні, щоб визначити точні моделі зображених вертольотів, вони показують, що значні ресурси були перекинуті до цього місця.  

 
війна в УкраїніКурськ

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