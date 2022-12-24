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В Києві на будівництві гілки метро могли вкрасти близько півмільярда гривень, - Нацполіція

24 грудня 2022, 12:09
В Києві на будівництві гілки метро могли вкрасти близько півмільярда гривень, - Нацполіція
Фото:metro.kiev.ua
Правоохоронці викрили механізм заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво гілки столичного метро.
Про це у Telegram повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції
 
Правоохоронці встановили, що у 2018 році між київським метрополітеном та підрядником було укладено договір на 5,9 млрд грн, який профінансовано на 4 млрд грн.
 
"Проте заплановані роботи були виконані тільки на 60%, зазначені у договорі строки порушені, а стан будівництва і досі не змінився. В подальшому, у жовтні 2022 року, на рахунки підконтрольних підприємств як попередня оплата за будівельні роботи перераховано ще 530 млн грн, незважаючи на те, що дані підприємства не мали відповідних кваліфікованих працівників і власної спецтехніки", - зазначили в поліції.
 
 
22 грудня правоохоронці провели майже 30 обшуків за адресами фігурантів, вилучивши фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які містять важливі для досудового розслідування відомості.
 
Наразі у поліції досліджують факт можливого заволодіння та легалізації організаторами оборудки 530 млн грн, які були сплачені за будівельні роботи.
 
Окрім того, для запобігання подальшим сумнівним операціям із бюджетними коштами Державною службою фінансового моніторингу за ініціативи Нацполіції заблоковано 160 млн грн на рахунках залучених до протиправної схеми підприємств.
 
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Київметрогрошірозслідуваннякрадіжка

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