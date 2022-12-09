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В Києві пропонують змінити Щорса на британську королеву

Опублікова на сайті Київради петиція передбачає вставити пам’ятник Єлизаветі ІІ на знак поваги британському народові за підтримку України у боротьбі з агресором. Відповідно – зняти пам’ятник Щорсу на бульварі Шевченка.
В Києві пропонують змінити Щорса на британську королеву Фото: Camera Press
Кияни пропонують встановити пам’ятник королеві Великої Британії Єлизаветі II на місці пам’ятника більшовицькому полководцю Миколі Щорсу.
 

Відповідну петицію №11184 опубліковано на сайті Київської міської ради.

Петиція передбачає вставити пам’ятник Єлизаветі на знак поваги британському народові за підтримку України у боротьбі з агресором. Відповідно – зняти пам’ятник Щорсу на бульварі Шевченка.

"У рамках декомунізації та дерусифікації, а також в ознаменування великої поваги до британського народу, який разом з урядом Великої Британії є найбільшим союзником України в боротьбі проти окупанта, пропонується на місці пам’ятника Миколі Щорсу на бульварі Шевченка в Києві, який підлягає демонтажу, встановити монумент на честь королеви Великої Британії Єлизавети ІІ", - йдеться у поясненні до петиції.

Її автор - Антон Осьмак.

За дві години після розміщення петиція зібрала майже 500 підписів із необхідних 6000.

Підтримати пропозицію названої петиції можна ще протягом 59 днів.

 
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12 09 2022 14:44
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