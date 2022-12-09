В Києві пропонують змінити Щорса на британську королеву
Відповідну петицію №11184 опубліковано на сайті Київської міської ради.
Петиція передбачає вставити пам’ятник Єлизаветі на знак поваги британському народові за підтримку України у боротьбі з агресором. Відповідно – зняти пам’ятник Щорсу на бульварі Шевченка.
"У рамках декомунізації та дерусифікації, а також в ознаменування великої поваги до британського народу, який разом з урядом Великої Британії є найбільшим союзником України в боротьбі проти окупанта, пропонується на місці пам’ятника Миколі Щорсу на бульварі Шевченка в Києві, який підлягає демонтажу, встановити монумент на честь королеви Великої Британії Єлизавети ІІ", - йдеться у поясненні до петиції.
Її автор - Антон Осьмак.
За дві години після розміщення петиція зібрала майже 500 підписів із необхідних 6000.
Підтримати пропозицію названої петиції можна ще протягом 59 днів.
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