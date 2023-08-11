В Києві уламки російської ракети впали на територію дитячої лікарні
11 серпня 2023, 11:42
Фото: з вільного доступу
Під час сирени в столиці на територію однієї з дитячих лікарень упали уламки ракети.
Про це пресслужба КМВА написала в Telegram-каналі.
"За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо постраждалих і руйнувань з'ясовуються", - йдеться в дописі.
Крім уламків ракети, які впали на територію лікарні, виявлено ще два місця падіння в Оболонському районі Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко."На вулиці Богатирській пошкоджено дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів", - написав Кличко в Telegram-каналі.