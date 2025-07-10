В Києві застрелили полковника СБУ

Його вбив ворожий диверсант.

Сьогодні, 10 липня, в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина внаслідок якої був вбитий полковник Служби безпеки України.

Про це полковник СБУ Роман Червінський написав у Тelegram-каналі.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням", – йдеться в пості.

Поки тривають слідчо-оперативні дії.

"Ворожим диверсантом був вбитий гідний офіцер Воронич Іван Іванович. Вічна памʼять, шана та честь! Людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", - додав полковник.