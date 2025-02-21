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В Китаї знайшли новий коронавірус

21 лютого 2025, 16:24
В Китаї знайшли новий коронавірус
Фото: рбк-україна
Його носієм є кажани, однак він небезпечний для людей.

Вчені з КНР оголосили про виявлення нового коронавірусу у кажанів, який потенційно може передаватися від тварини до людини.

Про це пише South China Morning Post.

Дослідження проводилося під керівництвом  провідного вірусолога Ши Чженлі, яка працювала в Уханьському інституті, який може бути причетним до появи Covid-19. 

Попрти те, що наразі немає єдиної думки щодо походження вірусу, який став причиною всесвітньої пандемії, але деякі дослідження вважають, що він початково виник у кажанів і перейшов до людини через проміжну тварину-господаря. 

Нова лінія коронавірусу HKU5 вперше виявили у японського кажана в Гонконзі. Вірус походить із підроду мербековірусів, до якого також входить вірус, що викликає Близькосхідний респіраторний синдром.

Новий вірус здатен зв’язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом, тим самим рецептором, який використовує вірус Sars-CoV-2, коли викликає хворобу Covid-19.

Нагадаємо, що в грудні 2019 з лабораторії Китаю стався витік вірусу, який "накрив" увесь світ. 

Три роки тому кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 410 млн.

 

Китайкоронавірус

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