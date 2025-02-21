В Китаї знайшли новий коронавірус
Вчені з КНР оголосили про виявлення нового коронавірусу у кажанів, який потенційно може передаватися від тварини до людини.
Про це пише South China Morning Post.
Дослідження проводилося під керівництвом провідного вірусолога Ши Чженлі, яка працювала в Уханьському інституті, який може бути причетним до появи Covid-19.
Попрти те, що наразі немає єдиної думки щодо походження вірусу, який став причиною всесвітньої пандемії, але деякі дослідження вважають, що він початково виник у кажанів і перейшов до людини через проміжну тварину-господаря.
Нова лінія коронавірусу HKU5 вперше виявили у японського кажана в Гонконзі. Вірус походить із підроду мербековірусів, до якого також входить вірус, що викликає Близькосхідний респіраторний синдром.
Новий вірус здатен зв’язуватися з людським ангіотензинперетворюючим ферментом, тим самим рецептором, який використовує вірус Sars-CoV-2, коли викликає хворобу Covid-19.
Нагадаємо, що в грудні 2019 з лабораторії Китаю стався витік вірусу, який "накрив" увесь світ.
Три роки тому кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 410 млн.