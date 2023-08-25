В Латвії затримали кількох агентів ФСБ росії

Їх діяльність була спрямована проти країни та безпеки її мешканців.

У Латвії співробітники Служби держбезпеки затримали чотирьох громадян країни, які підозрюються у виконанні доручень за завданням ФСБ росії.



Про це повідомляє видання Delfi.

Кримінальний процес у цій справі було розпочато 1 серпня за статтею про надання допомоги іноземній державі проти Латвії.



Правоохоронці вже провели обшуки на 14 об'єктах у Ризі та інших містах, було вилучено велику кількість носіїв інформації та різних документів, а на об'єктах, пов'язаних із затриманими, співробітники Служби держбезпеки виявили пристрої, які, ймовірно, є товарами стратегічного значення та можуть бути використані для незаконної діяльності.

Отримані дані свідчать про те, що затримані за дорученням ФСБ росії здійснювали дії проти свободи, недоторканності, економічної, соціальної та фізичної безпеки інших осіб.

Трьох підозрюваних вже затримали, а ще одному заборонили змінювати місце проживання або виїзджати з країни.