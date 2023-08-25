Матеріали:
Теми:

В Латвії затримали кількох агентів ФСБ росії

25 серпня 2023, 11:27
В Латвії затримали кількох агентів ФСБ росії
Фото: gorod.lv
Їх діяльність була спрямована проти країни та безпеки її мешканців.

У Латвії співробітники Служби держбезпеки затримали чотирьох громадян країни, які підозрюються у виконанні доручень за завданням ФСБ росії. 

Про це повідомляє видання  Delfi.

Кримінальний процес у цій справі було розпочато 1 серпня за статтею про надання допомоги іноземній державі проти Латвії.

Правоохоронці вже провели обшуки на 14 об'єктах у Ризі та інших містах, було вилучено велику кількість носіїв інформації та різних документів, а на об'єктах, пов'язаних із затриманими, співробітники Служби держбезпеки виявили пристрої, які, ймовірно, є товарами стратегічного значення та можуть бути використані для незаконної діяльності.

Отримані дані свідчать про те, що затримані за дорученням ФСБ росії здійснювали дії проти свободи, недоторканності, економічної, соціальної та фізичної безпеки інших осіб.

Трьох підозрюваних вже затримали, а ще одному заборонили змінювати місце проживання або виїзджати з країни.

Латвіязатриманнявійна в Україніфсб рфросія окупанти

Останні матеріали

Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Політика
Контрнаступ України може ще здивувати критиків. Але від США вимагається зробити більше – Девід Петреус та Фредерік Каган
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 12:30
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Політика
Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма
Переклад iPress – 25 серпня 2023, 09:56
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється