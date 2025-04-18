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В Лондоні над маєтком британського короля закрили небо після візиту Зеленського

18 квітня 2025, 20:26
В Лондоні над маєтком британського короля закрили небо після візиту Зеленського
Фото: www.ekathimerini.com
Тепер там заборонено літаті дронам.

Над резиденцією короля Чарльза III в Сандрінгемі ввели заборону на польоти. 

Це сталося через тиждень після візиту українського президента ще в березні, пише телеканал Sky News.

Візит Володимира Зеленського до короля Чарльза ІІІ відбувся ще 2 березня 2025 року, коли приїхав у резиденцію Сандрінгем після свого візиту до США.

Під час перебування у маєтку українського президента служба безпеки зафіксувала кілька дронів над будівлею. 

Одним з них керував чоловік, який перебував в автомобілі неподалік. Іншим керував фотограф, а ще кілька дронів розпізнати не вдалося.

Це викликало побоювання щодо потенційної загрози безпеці короля, членів королівської родини і високопоставлених гостей.

Тому вже з 10 березня міністр транспорту Великобританії Гайді Александер ввела заборону на польоти над Сандрінгемом на один рік. 

Відтепер заборонено польоти нижче 600 метрів над маєтком, але винятком є лише королівські та екстренні польоти. 

Подія із дронами викликала тривогу, адже у сучасних конфліктах для розвідки та атак безпілотники використовуються дуже часто.

 
корольВелика БританіяДронЧарльз III

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