В Лондоні над маєтком британського короля закрили небо після візиту Зеленського

Тепер там заборонено літаті дронам.

Над резиденцією короля Чарльза III в Сандрінгемі ввели заборону на польоти.

Це сталося через тиждень після візиту українського президента ще в березні, пише телеканал Sky News.

Візит Володимира Зеленського до короля Чарльза ІІІ відбувся ще 2 березня 2025 року, коли приїхав у резиденцію Сандрінгем після свого візиту до США.

Під час перебування у маєтку українського президента служба безпеки зафіксувала кілька дронів над будівлею.

Одним з них керував чоловік, який перебував в автомобілі неподалік. Іншим керував фотограф, а ще кілька дронів розпізнати не вдалося.

Це викликало побоювання щодо потенційної загрози безпеці короля, членів королівської родини і високопоставлених гостей.

Тому вже з 10 березня міністр транспорту Великобританії Гайді Александер ввела заборону на польоти над Сандрінгемом на один рік.

Відтепер заборонено польоти нижче 600 метрів над маєтком, але винятком є лише королівські та екстренні польоти.

Подія із дронами викликала тривогу, адже у сучасних конфліктах для розвідки та атак безпілотники використовуються дуже часто.