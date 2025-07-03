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У Луганську підірвали колаборанта та колишнього "мера" Пілавова

03 липня 2025, 17:08
У Луганську підірвали колаборанта та колишнього
Фото: ЛуганскИнформЦентр Z / Telegram
Маноліс Пілавов з 2015 року був у розшуку СБУ за трьома "важкими" статтями.
Під час вибуху в тимчасово окупованому Луганську 3 липня загинув колишній "мер" Маноліс Пілавов.
 
Про це повідомляє пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на "оперативні служби". 
 
Пілавов обіймав посаду першого заступника мера Луганська із 2006-го до 2014 року. Після окупації Луганської області перейшов на бік сепаратистів. У грудні 2014 року керівництво терористичного угруповання "ЛНР" призначило його "мером" Луганська. Він очолював окупаційну адміністрацію міста з 2014-го по 2023 рік.
 
У грудні 2016 року Пілавову й іншим чиновникам оголосили про підозру за низкою статей Кримінального Кодексу України, серед яких державна зрада (ч. 1 ст. 111, посягання на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 111), сприяння cтворенню і діяльності терористичної організації бойовиків "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3) та пособництво в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341). ВІн також був оголошений в розшук. 
 
19 жовтня 2022 року указом президента потрапив у санкційний список РНБО щодо осіб, які прямо чи опосередковано підтримали воєнну агресію росії проти України.

 

Луганськвійна в Україніросія окупанти

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