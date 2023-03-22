В Литві стартувало навчання українських саперів

Військові збройних Сил України розпочали місячний навчальний курс з знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Курс був організований Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.

Пише Європейська правда.

Перший тренінг у межах ініціативи, яка відбуватиметься на території Литви, здійснюватимуть ісландські, норвезькі, шведські та литовські інструктори.

Литовський координатор курсу капітан Неріуса Алекни сказав, що всього таких тренінгів протягом цього року буде 4.

"Фахівцям з розмінування доведеться працювати протягом декількох років, щоб забезпечити безпечне життя людей після бойових дій високої інтенсивності, тому важливість цього курсу є беззаперечною. Підготовлені солдати зможуть шукати та знищувати стандартні вибухонебезпечні предмети, які зараз використовуються в Україні", – розповів капітан.

Підготовка фахівців з розмінування в рамках Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів передбачає передання знань інструкторів і надання необхідного для навчання обладнання, яке українські військові отримають по завершенню курсу.

Всі українські військові, які беруть участь в тренінгу, будуть забезпечені всім необхідним: від каски та захисного костюму до засобів знешкодження вибухонебезпечних предметів.