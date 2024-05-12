В Литві проходять вибори президента

Сьогодні в Литві почалось голосування на президентських виборах.

Про це повідомляє видання Delfi.

Виборчі дільниці відкрились о 7:00 за місцевим часом, а голосування триватиме до 20:00.

За пост глави Литви борються 8 кандидатів, серед яких чинний президент Гітанас Науседа, який балотується на другий термін, прем'єрка Інгріда Шимоніте, представник Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле та інші.

Соцопитування прогнозують першість Науседі, але останнім часом його підтримка знизилася.

Переможцем буде вважатися кандидат, який здобув понад 50 % голосів.

Якщо жоден з кандидатів не досягне більшості, то за два тижні організовують другий тур, у який зазвичай виходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. Того, хто набрав у другому турі абсолютну більшість, і вважають переможцем.