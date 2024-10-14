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У Литві відбувся перший тур парламентських виборів: лідирує опозиція

14 жовтня 2024, 11:03
У Литві відбувся перший тур парламентських виборів: лідирує опозиція
Фото: news.mail.ru
Явка на виборах склала 52,06%.

Після першого туру парламентських виборів у Литві лідирує опозиційна Соціал-демократична партія.

Про це повідомив суспільний мовник LRT, посилаючись на дані Головної виборчої комісії.

Того тижня в Литві проходив перший тур голосування на парламентських виборах і явка на виборах склала 52,06%.

Соціал-демократи набрали більше 36% голосів виборців. 

За  даними ЦВК, за них проголосували на 594 з 1 947 дільниць, що дає їм 25 місць з 70 у багатомандатному виборчому окрузі.

Керівна партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи" на чолі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте знаходиться на другому місці – із 28%.

Партія "Зоря Нямунаса" на чолі з Ремігіюсом Жемайтайтісом отримала 12% виборців.

Загалом до литовського Сейму обирається 141 депутат на чотирирічний термін: 71 в одномандатних округах і 70 в загальнонаціональному багатомандатному виборчому окрузі.

В цьому році на виборах до Сейму балотувалися 1 740 політиків. Також 14 політичних партій та одна коаліція сформували списки кандидатів на виборах.

Другий тур виборів відбудеться 27 жовтня, тоді більшість одномандатних округів проголосує за вибір між двома кандидатами-лідерами.

 
вибориЛитвапарламент

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