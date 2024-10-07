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В Литві стартували масштабні навчання за участю країн НАТО

07 жовтня 2024, 10:02
В Литві стартували масштабні навчання за участю країн НАТО
військова техніка США НАТО
Вони триватимуть десять днів.

Від сьогодні, 7 жовтня, у Литві розпочалися міжнародні військові навчання "Залізний вовк – 2024-ІІ".

Про це пише портал Європейська правда з посиланням на заяву Збройних сил Литви.

Навчання пройдуть на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса і в них візьмуть участь понад 3200 литовських і союзних військовослужбовців та 700 одиниць військової техніки.

Під час навчань відпрацьовуватимуть планування і проведення наступальних і оборонних операцій вдень і вночі, а також взаємодію між підрозділами.

Окрім литовських військових у навчаннях візьмуть участь військові Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів і Німеччини.

"Залізний вовк" проводяться щорічно навесні і восени з метою оцінки боєготовності батальйонів, які входять до складу піхотної бригади "Залізний вовк", і повної інтеграції бойової групи передової присутності НАТО.

Громадян низки районів Литви попередили про пересування дорогами військової техніки у зв’язку з навчаннями.

 
НАТОЛитванавчанняЗалізний вовк

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