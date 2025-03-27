В МАГАТЕ розповіли, коли може бути перезапущена Запорізька атомна станція

У Запоріжжі працює невелика кількість співробітників МАГАТЕ

Захоплена росією Запорізька атомна електростанція в Україні може відновити роботу протягом кількох місяців після припинення вогню. Водночас для перезапуску всіх реакторів, імовірно, знадобиться більше року.

За інформацією агентства, в Запоріжжі працює невелика кількість співробітників МАГАТЕ. В останньому квартальному звіті агентства йдеться про те, що ситуація з безпекою та охороною залишається нестабільною, а збройні російські війська перешкоджають доступу до деяких частин станції.

"Що стосується безпеки станції і загальної ситуації на ній, я маю сказати, що вона професійно контролюється і управляється росією. Деякі роботи з технічного обслуговування, можливо, не є настільки всеосяжними, як могли б бути, але це також є наслідком війни", - розповів очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.