В МАГАТЕ розповіли, коли може бути перезапущена Запорізька атомна станція
27 березня 2025, 15:55
Фото: nikvesti.com
У Запоріжжі працює невелика кількість співробітників МАГАТЕ
Захоплена росією Запорізька атомна електростанція в Україні може відновити роботу протягом кількох місяців після припинення вогню. Водночас для перезапуску всіх реакторів, імовірно, знадобиться більше року.
Про це пише Reuters.
За інформацією агентства, в Запоріжжі працює невелика кількість співробітників МАГАТЕ. В останньому квартальному звіті агентства йдеться про те, що ситуація з безпекою та охороною залишається нестабільною, а збройні російські війська перешкоджають доступу до деяких частин станції.
"Що стосується безпеки станції і загальної ситуації на ній, я маю сказати, що вона професійно контролюється і управляється росією. Деякі роботи з технічного обслуговування, можливо, не є настільки всеосяжними, як могли б бути, але це також є наслідком війни", - розповів очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
За його словами, незважаючи на це, відносно швидкий, але поступовий перезапуск станції, по одному реактору за раз, можливий.
"Ми говоримо про місяці, і, можливо, щоб уся Запорізька атомна електростанція запрацювала в повному обсязі з усіма шістьма енергоблоками, знадобиться понад рік, можливо, навіть більше", - заявив глава МАГАТЕ.
При цьому він зазначив, що експлуатація всіх реакторів буде "важкою, але не неможлива".