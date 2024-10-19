В МАГАТЕ заявили про чергові вибухи поблизу майданчика окупованої ЗАЕС
19 жовтня 2024, 17:17
Фото: УНН
росіяни планують збільшити штатний персонал Запорізької АЕС.
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії , які працюють на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС заявили про звуки вибухів біля майданчика станції.
Про це йдеться в пресрелізі МАГАТЕ.
"Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляють про щоденну військову активність в околицях, причому неподалік від об’єкта відбуваються вибухи. Протягом останнього тижня не було повідомлено про пошкодження станції", — йдеться в звіті.
Спостергіачам МАГАТЕ повідомили, що окупанти планують збільшити штатний персонал станції до 6 000 осіб.