В МАГАТЕ заявили про чергові вибухи поблизу майданчика окупованої ЗАЕС

росіяни планують збільшити штатний персонал Запорізької АЕС.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії , які працюють на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС заявили про звуки вибухів біля майданчика станції.

Про це йдеться в пресрелізі МАГАТЕ.

"Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляють про щоденну військову активність в околицях, причому неподалік від об’єкта відбуваються вибухи. Протягом останнього тижня не було повідомлено про пошкодження станції", — йдеться в звіті.

Спостергіачам МАГАТЕ повідомили, що окупанти планують збільшити штатний персонал станції до 6 000 осіб.