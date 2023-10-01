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ПОЛІТИКА

В Міненерго пояснили, що означає обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ

01 жовтня 2023, 16:46
В Міненерго пояснили, що означає обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ
Фото: Укрінформ
Україна отримала право прямого голосу в МАГАТЕ та буде використовувати його для того, щоб наблизити деокупацію ЗАЕС.

В Міненерго вважають, що обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ та ухвалення резолюції щодо ситуації на Запорізької АЕС "є потужним міжнародним інструментом". 

Про це повідомили в міністерстві з посиланням на свого очільника Германа Галущенка.

За його словами, росіяни будуть змушені виконати резолюцію щодо ЗАЕС.

"Ми не очікуємо, що після прийняття резолюції росіяни негайно зберуться та підуть зі станції, бо рішення міжнародних інституцій не обмежують ворога в діях. Але це потужний міжнародний інструмент. Прийняття резолюції МАГАТЕ означає, що тиск на росію буде тільки збільшуватись. І рано чи пізно вони буть змушені виконати цю резолюцію", - сказав міністр в ефірі національного марафону "Єдині новини".

Він додав, що рішення генконференції МАГАТЕ продемонструвало консолідацію світу навколо України, і це дає надії, що процес деокупації ЗАЕС буде прискорюватись.

"Україна тепер матиме право прямого голосу в МАГАТЕ та буде використовувати його для того, щоб наблизити деокупацію ЗАЕС. Та підтримка, яку ми отримали, – це свідчення того, що увесь світ згоден з Україною в тому, що це має відбутися якнайшвидше", - сказав міністр.

Нагадаємо, що генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Ініціативу щодо ядерної безпеки в Україні була висунуто Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою. Під час 67-ї сесії генеральної конференції МАГАТЕ вимогу підтримали 69 країн. Резолюція закликає рф до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС і повернення станції під повний контроль компетентних органів України.

МАГАТЕЗАЕСміненерго

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