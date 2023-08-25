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В Міноборони Нідерландів назвали умови передачі Україні винищувачів F-16

25 серпня 2023, 12:23
В Міноборони Нідерландів назвали умови передачі Україні винищувачів F-16
F-16. Фото: rickrozoff.wordpress.com
Перед цим мають бути виконані кілька передумов.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що Україна може отримати винищувачі F-16 за шість-вісім місяців. 
Про це Кайса Оллонгрен сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

Найбільш реалістичний термін передачі літаків - шість-вісім місяців, пояснила вона.

"Навчання авіаторів вже розпочалося, але ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16. Також важливо вирішити питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього сучасного літака і дуже передової системи озброєнь на нього", – зазначила Оллонгрен.

Крім того, паралельно йде обговорення всіх кроків з Вашингтоном, тому що рішення – за ними, адже це їхня система озброєнь.

"І ми розуміємо, що на це потрібен час. За нашими оцінками, на навчання треба шість-вісім місяців. Та це вже надзвичайно швидко. Ніхто раніше не робив цього так швидко. Тому я сподіваюся, що вкладемося у цей часовий проміжок", – зазначила Оллонгрен.

Міністерка має сумніви, що передача літаків можлива до кінця цього року.

"З боку Нідерландів нам треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоби у нас були не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік", – сказала міністерка.


Точні умови передачі винищувачів ще обговорюються, додала вона.

"Ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не лише від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. І де голос України також важить", – сказала Оллонгрен.

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