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В Міноборони озвучили сценарій капітуляції росії

Олексій резніков відзначив, що підписувати такий документ може не кремлівський диктатор путін, який розпочав цю агресію, а вже його наступни
В Міноборони озвучили сценарій капітуляції росії Фото: firtka.if

Міністр оборони Олексій Резніков не має сумнівів щодо перемоги України у війні з росією, після якої країна-терорист вимушена буде погодитися на акт про капітуляцію.

Про це очільник українського оборонного відомства заявив на засіданні Ялтинської європейської стратегії.

Водночас Резніков відзначив, що хоча підписувати такий документ може не кремлівський диктатор путін, який розпочав цю агресію, а вже його наступник.

"Чесно кажучи, вгадувати майбутнє життя путіна я точно не беруся. Це його проблеми й може не він підписуватиме акт, а його наступник, який намагатиметься витягти росію з прірви, в яку вони летять", – підсумував глава Міноборони..

В той же час він відзначив, що репараціями та договором про капітуляцію рф займатимуться юристи, цей процес не буде складним.
 
"Може, мені пощастить і президент доручить мені бути в тій команді. Виглядатиме все дуже просто. Аналогія – 1945 рік, поразка фашистської Німеччини й ухвалення акту капітуляції з боку представників Берліну з альянсом країн-переможців. Тому, як юридично оформити акт капітуляції, ми придумаємо", – зазначив Резніков.
 

За його словами, Україна навчилася багато чому у відносинах з агресором росією. Насамперед, не довіряти обіцянкам і різним спробам допомогти отримати мир.

Яскравим прикладом міністр назвав Будапештський меморандум 1994 року. Тоді давали гарантії безпеки й Україна відмовилася від третього у світі ядерного потенціалу, але в підсумку нічого не спрацювало. Тому, наголосив він, Київ не довіряє будь-яким формальним протоколам про "завтра все буде добре".

На думку глави Міноборони, потрібно побудувати нову світову безпекову архітектуру зі зрозумілими гарантіями безпеки України з боку партнерів, до яких є і буде довіра.

 

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12 09 2022 11:06
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