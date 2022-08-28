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В Мінооборони пояснили вибухи на складах та аеродромах окупантів

Уночі тваринка-примара на ім’я Бавовнятко приходить на бази окупантів, склади, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там гратися з вогнем
В Мінооборони пояснили вибухи на складах та аеродромах окупантів
Міноборони України представило фантастичну тваринку "Бавовнятко", яка "грається з вогнем на російських військових об'єктах".
 
Відповідний пост з малюнком відомство оприлюднило у Twitter
 
"Бавовнятко – тварина-примара. Пухнаста і непосидюча. Уночі Бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця, заповнені легкозаймистими предметами, і починає там гратися з вогнем", – ідеться в повідомленні.
 
Автором малюнка з персонажем Бавовнятка є художниця Світлана Олсевська.
 
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну на військових складах окупантів періодично трапляються вибухи, які російські пропагандистські ЗМІ називають "хлопками".
 
Після цього українські користувачі соцмереж, висміюючи російську пропаганду, почали називати чергові вибухи на складах окупантів "бавовною" – саме так російське слово "хлопок" із наголосом на другий склад перекладає онлайн-перекладач українською мовою. Згодом це слово стало одним із символом українського спротиву російській окупації.
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28 08 2022 17:40
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