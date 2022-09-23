В Мінрегіоні відзвітували про готовність до опалювального сезону

Загальна готовність об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2022/2023 років становить 88%.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"Залишився місяць до початку опалювального сезону. Ретельна підготовка до опалювального сезону в Україні тривала все літо та продовжується зараз. Наразі стан готовності вже 88%. Закликаю всіх поставитися сумлінно до цієї роботи та до 6 жовтня 2022 року завершити підготовку на 100%", - зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Згідно з повідомленням, станом на 22 вересня внаслідок збройної агресії Росії на території України загалом уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, а саме: 335 котельні (332 пошкоджено та 13 зруйновано), 11 ТЕЦ (7 пошкоджено і 4 зруйновано) та 3 ТЕС.

При цьому у плановому режимі здійснюється держфінансування робіт з відновлення Охтирської, Чернігівської ТЕЦ та системи централізованого теплопостачання у Кременчуці.