В Мінцифри пояснили як в Україні отримати безкоштовний Starlink

Заявки потрібно подавати через держоргани на офіційному сайті SpaceX

З початку повномасштабної війни Україна отримала понад 13 тис. пристроїв Starlink. Серед яких 5 тис. - за сприяння американської Агенції з міжнародного розвитку USAID, ще 5 тис. - завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС. Решта - від SpaceX і приватних компаній.

"Starlink в Україні вже став складовою, що забезпечує роботу критичної інфраструктури. Термінали безоплатно допомагають зберігати зв’язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, лікарням, сільрадам. Це ті установи, що впливають на життя тисяч людей", - розповів Liga Tech Андрій Набок, керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри.

За його словами, отримати обладнання безоплатно можна лише одним шляхом. Коли російські окупанти пошкоджують інтернет-інфраструктуру, представники критично важливих об'єктів подають заявки через держоргани, яким ті підпорядковуються, до Держспецзв'язку. Тож, наприклад, лікарні подають заявки через МОЗ, а управління соцзахисту населення - через обласні військові адміністрації.

Тим, хто хоче замовити термінали самостійно, він радить робити це через офіційний сайт SpaceX. Щоб доставка була оперативнішою, можна здійснювати замовлення через Польщу.