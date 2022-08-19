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В Мінцифри пояснили як в Україні отримати безкоштовний Starlink

Ольга
Матарикіна
Заявки потрібно подавати через держоргани на офіційному сайті SpaceX
В Мінцифри пояснили як в Україні отримати безкоштовний Starlink фото з вільного доступу

З початку повномасштабної війни Україна отримала понад 13 тис. пристроїв Starlink. Серед яких 5 тис. - за сприяння американської Агенції з міжнародного розвитку USAID, ще 5 тис. - завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС. Решта - від SpaceX і приватних компаній.

 

"Starlink в Україні вже став складовою, що забезпечує роботу критичної інфраструктури. Термінали безоплатно допомагають зберігати зв’язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, лікарням, сільрадам. Це ті установи, що впливають на життя тисяч людей", - розповів Liga Tech Андрій Набок, керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри.

 

За його словами, отримати обладнання безоплатно можна лише одним шляхом. Коли російські окупанти пошкоджують інтернет-інфраструктуру, представники критично важливих об'єктів подають заявки через держоргани, яким ті підпорядковуються, до Держспецзв'язку. Тож, наприклад, лікарні подають заявки через МОЗ, а управління соцзахисту населення - через обласні військові адміністрації.

 

Тим, хто хоче замовити термінали самостійно, він радить робити це через офіційний сайт SpaceX. Щоб доставка була оперативнішою, можна здійснювати замовлення через Польщу.

 

 


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19 08 2022 17:16
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