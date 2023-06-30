Міністерство внутрішніх справ Молдови підтвердило інформацію про двох жертв в результаті стрілянини в аеропорту Кишинева в п'ятницю.

Про це МВС Молдови повідомило на сайті.

"Відповідні державні органи працюють на місці, щоб повернути ситуацію в нормальне русло", – поінформувало відомство.

Для врегулювання ситуації було залучено, зокрема, бригаду поліції особливого призначення FULGER.

В Кишинівському аеропорту вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.

Через це затримуються всі рейси, заплановані на сьогодні. ЗМІ повідомляють, що пасажир прибув рейсом із Туреччини.