В молдовському аеропорту сталась стрілянина: є жертви
Про це МВС Молдови повідомило на сайті.
"Відповідні державні органи працюють на місці, щоб повернути ситуацію в нормальне русло", – поінформувало відомство.
Для врегулювання ситуації було залучено, зокрема, бригаду поліції особливого призначення FULGER.
В Кишинівському аеропорту вдень один із пасажирів-іноземців відкрив стрілянину, після чого роботу летовища призупинили, а пасажирів евакуювали.
Через це затримуються всі рейси, заплановані на сьогодні. ЗМІ повідомляють, що пасажир прибув рейсом із Туреччини.