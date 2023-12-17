В Молдові почались військові навчання поблизу Придністров'я
Про це заявили в Міністерстві оборони Молдови, пише NewsMaker.
"З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку у навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим у зазначений період національними дорогами пересуватиметься військова техніка", - заявили в міністерстві.
Полігон Бульбоака знаходиться за 20-30 км від зони безпеки, яка простягається вздовж річки Дністер.
22-й миротворчий батальйон – це частина Збройних сил Молдови. Він бере участь у миротворчих операціях та гуманітарних місіях за межами Молдови. Солдати батальйону брали участь у міжнародних навчаннях в Албанії, Вірменії, Болгарії, Німеччині, Македонії, Румунії, Швеції, Україні та США. Батальйон також брав участь у місіях ООН у Ліберії, Кот-д'Івуарі, Судані та Південному Судані.