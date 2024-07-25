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В морі біля Стамбула знайшли український дрон, начинений вибухівкою

25 липня 2024, 18:18
В морі біля Стамбула знайшли український дрон, начинений вибухівкою
CNN
Він дрейфував і досяг стамбульського пляжу.

За попередніми даними, "вважається, що гідроцикл належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа".

Про це повідомляє турецьке інформагентство İHA.

"Наповнений вибухівкою водний мотоцикл знайшли біля пляжу в стамбульському районі Чаталджа", – пише агенція.

Команди жандармерії, які прибули на місце події, виявили, що водний мотоцикл, який, як припускають, плив в бік  Стамбула, може належати українським військово-морським силам.

"Водний мотоцикл, який разом із вибухівкою перевозив численні камери та військове обладнання, буде доставлений до військового інспекційного пункту для детального вивчення", – додали у виданні. 

Як зазначається, турецькі спеціалісти встановили, що всередині гідроциклу була вибухівка, кілька камер і "військове обладнання".

 
Туреччинаукраїнський дрон

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