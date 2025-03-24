Очевидці кажуть про вибухи.

В понеділок, 24 березня, в столиці росії сталася сильна пожежа у будинку ЖК "Селігер Сіті" із серією вибухів, ймовірно, через газові балони.

Про це інформує МЧС рф.

Пожежа сталася у московському районі Дегуніно на Ільменському проїзді.

Наразі відомо, що вогонь піднявся з 5 по 8 поверх і є ймовірність перекидання на сусідні будинки.

Рос ЗМІ пишуть, що мешканці палаючого будинку, рятуючись від полум'я, влізали на карниз.

Також через вогонь одна людина стрибнула з вікна вниз і пізніше була госпіталізована.

Крім того, пабліки пишуть, що після серії вибухів почали руйнуватися конструкції будинку у ЖК "Селігер Сіті". Також повідомляється, що через вибухи розлетілися вікна "на десятки метрів", а мешканці будинку кажуть, що бачили обгорілі частини газових балонів під вікнами багатоповерхівки.

З палаючої будівлі місцеві надзвичайники проводять евакуацію, вже відомо, що врятовано сім людей.

Місяць тому ми писали, що в москві горів інститут, який працює на російську оборонку.