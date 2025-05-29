В москві і санкт-петербузі лунали вибухи через атаку дронів
Сьогодні вночі у столиці росії та інших регіонах було чути вибухи через роботу протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників.
Про це пишеть росЗМІ.
Також відомо, що була призупинена робота московського аеропорту "Внуково".
Вибухи у Підмосков'ї звучали після масованої дронової атаки минулої ночі, коли "гучно" було у різних районах Московської області та зокрема у столиці рф.
Соцмережі повідомляють, що на вибухи скаржилися мешканці Одинцово, у місті Апрелєвка та у місті Звенигород.
Також пишуть, що про пожежу на території петербурзького заводу "Авангард" в мережі повідомили ще пізно ввечері напередодні.
В мережі розповсюдили кадри, на де видно чорний густий дим, що підіймається над містом через пожежу.
"На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 кв. метрів. Відомості про постраждалих не надходили", - йдеться в заяві МНС Санкт-Петербурга.