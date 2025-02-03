У москві вбили авторитета ДНР і організатора "тітушок" на Майдані (оновлено)
Сьогодні, 3 січня, в московському престижному ЖК намагались підірвати кримінального авторитета Армена "Горлівський" Саркісяна.
Про це повідомляють росЗМІ в понеділок, 3 лютого.
Спочатку з'явлась інформація, що він загинув на місці, але пізніше її спростували.
Загинув один з його охоронців і ще двоє постраждали.
Армен Саркисян президент Федерації боксу так званої "ДНР" і засновник вірменського добровольчого батальйону Арбат, який воює у складі армії рф в Україні.
Російські ЗМІ пишуть, що бомба здетонувала у момент, коли Саркісян перебував у під'їзді разом з охороною.
Порушено кримінальну справу про вбивство і замах на вбивство двох і більше осіб.
Він же був організатором "тітушок" Майдану і творець "Вірменського батальйону" у війні проти України.
Пізніше стало відомо, що він помер у реанімації.
Нагадаємо, що в грудні 2024 року в москві ліквідовано генерал-лейтенанта рф і його помічника.