Він був президентом Федерації боксу так званої "ДНР" і засновником вірменського добровольчого батальйону Арбат, який воює проти українців.

Сьогодні, 3 січня, в московському престижному ЖК намагались підірвати кримінального авторитета Армена "Горлівський" Саркісяна.

Про це повідомляють росЗМІ в понеділок, 3 лютого.

Спочатку з'явлась інформація, що він загинув на місці, але пізніше її спростували.

Загинув один з його охоронців і ще двоє постраждали.

Армен Саркисян президент Федерації боксу так званої "ДНР" і засновник вірменського добровольчого батальйону Арбат, який воює у складі армії рф в Україні.

Російські ЗМІ пишуть, що бомба здетонувала у момент, коли Саркісян перебував у під'їзді разом з охороною.

Порушено кримінальну справу про вбивство і замах на вбивство двох і більше осіб.

Він же був організатором "тітушок" Майдану і творець "Вірменського батальйону" у війні проти України.

Пізніше стало відомо, що він помер у реанімації.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року в москві ліквідовано генерал-лейтенанта рф і його помічника.