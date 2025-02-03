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У москві вбили авторитета ДНР і організатора "тітушок" на Майдані (оновлено)

03 лютого 2025, 11:38
У москві вбили авторитета ДНР і організатора
Фото: gorlovka-pravda.dn.ua
Він був президентом Федерації боксу так званої "ДНР" і засновником вірменського добровольчого батальйону Арбат, який воює проти українців.

Сьогодні, 3 січня, в московському престижному ЖК намагались підірвати кримінального авторитета Армена "Горлівський" Саркісяна. 

Про це повідомляють росЗМІ в понеділок, 3 лютого.

Спочатку з'явлась інформація, що він загинув на місці, але пізніше її спростували.

Загинув один з його охоронців і ще двоє постраждали.

Армен Саркисян президент Федерації боксу так званої "ДНР" і засновник вірменського добровольчого батальйону Арбат, який воює у складі армії рф в Україні.

Російські ЗМІ пишуть, що бомба здетонувала у момент, коли Саркісян перебував у під'їзді разом з охороною.

Порушено кримінальну справу про вбивство і замах на вбивство двох і більше осіб.

Він же був організатором "тітушок" Майдану і творець "Вірменського батальйону" у війні проти України.

Пізніше стало відомо, що він помер у реанімації. 

Нагадаємо, що в грудні 2024 року в москві ліквідовано генерал-лейтенанта рф і його помічника.

 

вбивстводнрвійна в Україні

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