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В москві вперше закрили всі 4 аеропорти через БПЛА

18 серпня 2023, 11:08
В москві вперше закрили всі 4 аеропорти через БПЛА
Фото: .yuga.ru
В столиці росії через безпілотник вперше обмежили польоти у всіх чотирьох основних аеропортах московського регіону: Внуково, Домодєдово, Шереметьєво і Жуковському.

Про це росавіація пише в Тelegram-каналі.

Російська авіація не вказує причину обмежень. Одна з версій  забезпечення безпеки польотів. Є уточнення, що о 4:30 за московським часом обмеження на прийом і відправлення рейсів було знято.

Під час закриття аеропортів 7 рейсів відправили на запасні аеродроми: до Нижнього Новгорода, до Санкт-Петербурга і до Мінська. 

Після скасування обмежень пасажирів доставили до аеропортів призначення, заявили в Росавіації.

Російський Forbes стверджує, що це перший випадок, коли через безпілотник закрили всі чотири основні аеропорти московського регіону. Раніше найчастіше припиняв роботу Внуково, але в ніч проти 10 серпня разом з ним закрили і Домодєдово, они розташовані на півдні москви.

Раніше мер міста Сергій Собянін і російське міноборони заявили, що сили ППО збили беспілотник.Дрон впав на території Експоцентру на Краснопресненській набережній, поряд із комплексом Москва-Сіті. Частково обвалилася зовнішня стіна одного з павільйонів Експоцентру, писав ТАСС. 

Зранку росія заявила про атаку дронами столиці та кораблів Чорноморського флоту. 

 

МосквааеропортБПЛА

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