В москві вперше закрили всі 4 аеропорти через БПЛА
Про це росавіація пише в Тelegram-каналі.
Російська авіація не вказує причину обмежень. Одна з версій забезпечення безпеки польотів. Є уточнення, що о 4:30 за московським часом обмеження на прийом і відправлення рейсів було знято.
Під час закриття аеропортів 7 рейсів відправили на запасні аеродроми: до Нижнього Новгорода, до Санкт-Петербурга і до Мінська.
Після скасування обмежень пасажирів доставили до аеропортів призначення, заявили в Росавіації.
Російський Forbes стверджує, що це перший випадок, коли через безпілотник закрили всі чотири основні аеропорти московського регіону. Раніше найчастіше припиняв роботу Внуково, але в ніч проти 10 серпня разом з ним закрили і Домодєдово, они розташовані на півдні москви.
Раніше мер міста Сергій Собянін і російське міноборони заявили, що сили ППО збили беспілотник.Дрон впав на території Експоцентру на Краснопресненській набережній, поряд із комплексом Москва-Сіті. Частково обвалилася зовнішня стіна одного з павільйонів Експоцентру, писав ТАСС.
Зранку росія заявила про атаку дронами столиці та кораблів Чорноморського флоту.