В москві заарештували заступника Шойгу за держзраду (оновлено)

Районний суд москви відправив у СІЗО до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова за обвинуваченням в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Іванову загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє Радіо Свобода.

Співробітники ФСБ затримали заступника міністра напередодні ввечері і доставили до Слідчого комітету рф.

Слідство заявляє, що Іванов вступив у "злочинну змову з третіми особами".

Разом з ним було затримано кількох людей, яких слідчі вважають причетними до передачі грошей "складним ланцюжком посередників".

Проте пізніше російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони рф Тимура Іванова - держзрада.

Два джерела ЗМІ, які близькі до ФСБ, розповіли, що заступника міністра оборони підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, Бородін товаришував з Івановим та, за версією слідства, брав участь у діяльності злочинної групи.

Справа проти Іванова пов'язана з проведенням підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони рф. Він нібито довгий час перебував у оперативній розробці. При цьому супровід кримінальної справи веде військова контррозвідка ФСБ.

Заступник міністра оборони Іванов перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії і Канади.

В 1999-2012 роках він працював на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, пізніше в уряді московської області.

Пізніше обіймав посаду гендиректора "Оборонбуду", а в травні 2016 року указом президента рф був призначений заступником міністра оборони.