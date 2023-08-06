В москві закрили аеропорт через БПЛА
06 серпня 2023, 16:58
Фото: bilet-avia.ru
Сьогодні російський аеропорт "Внуково" закрили на зліт та посадку через "небезпечні цілі" в небі.
Про це пише ТАСС.
У Внуково тимчасово обмежили приліт та зліт літаків.
рос ЗМІ пишуть, що у повітряній гавані ввели план "Килим" - його вводять, коли в небі засікають "небезпечні чи невідомі об'єкти".
Мер москви Собянін заявив, нібито у цей час "була спроба прориву на москву безпілотника" і за його словами, БПЛА нібито збили.