В москві закрили аеропорт через БПЛА

Сьогодні російський аеропорт "Внуково" закрили на зліт та посадку через "небезпечні цілі" в небі.

Про це пише ТАСС.

У Внуково тимчасово обмежили приліт та зліт літаків.

рос ЗМІ пишуть, що у повітряній гавані ввели план "Килим" - його вводять, коли в небі засікають "небезпечні чи невідомі об'єкти".

Мер москви Собянін заявив, нібито у цей час "була спроба прориву на москву безпілотника" і за його словами, БПЛА нібито збили.