В Моссад відреагували на операцію СБУ "Павутина"
02 червня 2025, 14:55
Фото: з вільного доступу
Спецслужба зазначила, що Україна провела зразкову операцію в умовах сучасної війни дронів.
Розвідка Ізраїлю Моссад прокоментувала операцію СБУ зі знищення російських бомбардувальників на авіабазах рф.
Про це повідомляє Моссад у соцмережі Х.
Спецслужба зазначила, що Україна провела зразкову операцію в умовах сучасної війни дронів.
На акаунті Моссаду в соцмережі X з'явилося коротке повідомлення про операцію Служби безпеки України "Павутина".
"Українська операція проти росії - це сигнал тривоги в епоху війни з використанням дронів. Один із них сказав, що в Україні немає жодних карт. Він довів, що помилявся", - йдеться в повідомленні.
Також додано ілюстрацію з президентом Володимиром Зеленським, у руках якого тузи із зображенням російських літаків Ту-22М3.