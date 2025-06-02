В Моссад відреагували на операцію СБУ "Павутина"

Розвідка Ізраїлю Моссад прокоментувала операцію СБУ зі знищення російських бомбардувальників на авіабазах рф.

Спецслужба зазначила, що Україна провела зразкову операцію в умовах сучасної війни дронів.

На акаунті Моссаду в соцмережі X з'явилося коротке повідомлення про операцію Служби безпеки України "Павутина".

"Українська операція проти росії - це сигнал тривоги в епоху війни з використанням дронів. Один із них сказав, що в Україні немає жодних карт. Він довів, що помилявся", - йдеться в повідомленні.

Також додано ілюстрацію з президентом Володимиром Зеленським, у руках якого тузи із зображенням російських літаків Ту-22М3.