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В Моссад відреагували на операцію СБУ "Павутина"

02 червня 2025, 14:55
В Моссад відреагували на операцію СБУ
Фото: з вільного доступу
Спецслужба зазначила, що Україна провела зразкову операцію в умовах сучасної війни дронів.
Розвідка Ізраїлю Моссад прокоментувала операцію СБУ зі знищення російських бомбардувальників на авіабазах рф.
 
Про це повідомляє Моссад у соцмережі Х.
 
Спецслужба зазначила, що Україна провела зразкову операцію в умовах сучасної війни дронів.
 
На акаунті Моссаду в соцмережі X з'явилося коротке повідомлення про операцію Служби безпеки України "Павутина".
 
"Українська операція проти росії - це сигнал тривоги в епоху війни з використанням дронів. Один із них сказав, що в Україні немає жодних карт. Він довів, що помилявся", - йдеться в повідомленні.
 
Також додано ілюстрацію з президентом Володимиром Зеленським, у руках якого тузи із зображенням російських літаків Ту-22М3.

 

війна в Українімоссадросія окупанти

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