В МОЗ пояснили, чому Польща опинилась в червоній зоні
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зони ризику: навіщо Кабмін змінив правила карантину в Україні".
За його словами, в Польщі розпочався активний епідпроцес.
"У них динаміка йшла на зниження, в червні ми йшли майже нога в ногу. Після цього у Польщі захворюваність пішла дещо на спад, а в нас відбувся ріст. Ми дійшли до 1000-1100 щоденних випадків, тоді як у Польщі було 200-300, але зараз вони знову доходять до 650-670, в них спостерігається динаміка", - заявив головний санітарний лікар.
Також в Україні почали діяти нові показники, за якими визначають, в яку зону карантину потрапить країна.
Перший показник - це кількість нових випадків хворих на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Він не має перевищувати аналогічний показник в Україні. І приріст числа інфікованих в країні за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями до цього. Цей приріст не має перевищувати 30%.
І якраз за другим показником у Польщі - 40,7%, тобто перевищення на 10 відсотків, зазначив Ляшко.
Нагадаємо, що 5 серпня в Україні 75 490 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1788 летальних, 41 527 пацієнтів одужало.
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