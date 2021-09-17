В МВФ розповіли, на чому зосередиться місія в Україні
Про це заявив у четвер під час брифінгу в штаб-квартирі Фонду в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, пише "Економічна правда".
Він підкреслив, що МВФ налаштований надалі працювати з українською владою щодо виконання домовленостей, визначених поточною програмою stand-by, для проведення огляду й виділення наступного траншу.
"Ми зосереджуватимемося на питаннях, пов’язаних зі зміцненням управління й автономності роботи Національного банку України, реформами в судовій сфері, відновленням й посиленням антикорупційної структури, а також забезпеченням стійкого фіскального стану тощо",- зазначив представник Фонду.
Він також зауважив, що не може назвати будь-яких термінів виділення наступного траншу для України або щодо можливого продовження програми.
"Нам потрібно завершити дискусії, які зараз активно тривають", - додав Райс.
Нагадаємо, що Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду уже наступного тижня.
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