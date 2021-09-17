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В МВФ розповіли, на чому зосередиться місія в Україні

МВФ налаштований надалі працювати з українською владою щодо виконання домовленостей
Оціночна місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Україні у віртуальному форматі в другій половині вересня й зосереджуватиметься на питаннях незалежності НБУ, реформ та зміцнення антикорупційних інституцій.
В МВФ розповіли, на чому зосередиться місія в Україні Представник МВФ Джеррі Райс Фото: з відкритих джерел

Про це заявив у четвер під час брифінгу в штаб-квартирі Фонду в Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, пише "Економічна правда".

Він підкреслив, що МВФ налаштований надалі працювати з українською владою щодо виконання домовленостей, визначених поточною програмою stand-by, для проведення огляду й виділення наступного траншу.

"Ми зосереджуватимемося на питаннях, пов’язаних зі зміцненням управління й автономності роботи Національного банку України, реформами в судовій сфері, відновленням й посиленням антикорупційної структури, а також забезпеченням стійкого фіскального стану тощо",- зазначив представник Фонду.

Він також зауважив, що не може назвати будь-яких термінів виділення наступного траншу для України або щодо можливого продовження програми. 

"Нам потрібно завершити дискусії, які зараз активно тривають", - додав Райс.

Нагадаємо, що Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду уже наступного тижня.

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17 09 2021 14:56
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