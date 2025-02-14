В Миколаєві біля кафе здетонував невідомий предмет: є жертви

Наразі поліцейські працюють на місці вибуху.

В п’ятницю, 14 лютого, на одній з вулиць міста поруч із закладом громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета внаслідок вибуху загинуло двоє людей, ще 8 отримали поранення.

Про це Поліція Миколаївщини написав в Telegram-каналі.

"Сьогодні, 14 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета", - йдеться в дописі.

В поліції додали, що вони працюють на місці вибуху на одній із вулиць Миколаєва.

За словами правоохоронців, внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення.

"Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики", - додали вони.