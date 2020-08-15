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В МЗС Білорусі відреагували на рішення ЄС про санкції

"Тому в будь-яких умовах, за будь-яких обставин ми налаштовані підтримувати спілкування і продовжувати нехай і складний, але діалог", - зазначив представник білоруського МЗС
За словами Анатолія Глаза у зовнішній політиці Білорусі Європейський Союз є одним з пріоритетів.
В МЗС Білорусі відреагували на рішення ЄС про санкції Фото:shutterstock.com

В МЗС Білорусі заявили, що запровадження нових санкції ЄС через події навколо виборів означатиме кінець політики блоку щодо країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству БелаПАН повідомив офіційний представник МЗС Анатолій Глаз, коментуючи рішення Ради ЄС підготувати список санкцій білоруських чиновників.

"Тому ключове питання зараз - чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є", - сказав чиновник. 

За його словами,  у зовнішній політиці Білорусі Європейський Союз є одним з пріоритетів. 

"Тому в будь-яких умовах, за будь-яких обставин ми налаштовані підтримувати спілкування і продовжувати нехай і складний, але діалог", - зазначив представник білоруського МЗС.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про затверджені санкції Євросоюху проти Білорусії в кінці серпня

 

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15 08 2020 15:56
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