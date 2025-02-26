В МЗС Китаю пригрозили "вжити заходів" щодо Канади і ЄС

Пекін вимагає від Заходу скасувати санкції проти китайських компаній, які торгують з рф

Китай закликав Європейський Союз скасувати санкції проти китайських компаній і загалом припинити "дискредитацію" країни через економічну співпрацю з рф.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Так коментуючи накладення Канадою і ЄС нових санкцій на китайські компанії, речник заявив, що Китай виступає проти "односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН". Санкції проти китайських компаній він назвав "абсолютно нерозумними та неправильними".

"Хочу підкреслити, що Китай завжди займав об’єктивну та справедливу позицію в українському питанні, налаштований на просування політичного вирішення кризи, ніколи не надавав летальну зброю сторонам конфлікту, суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, а обсяг і заходи експортного контролю дронів є найсуворішими у світі. Як і інші країни, Китай веде нормальне економічне і торговельне співробітництво з Росією на основі рівності та взаємної вигоди, що є розумним і бездоганним", – заявив він.

Лінь Цзянь наголосив, що Китай направив Канаді та ЄС "серйозні зауваження" у зв’язку із запровадженням санкцій, закликав їх негайно скасувати всі обмеження і "припинити дискредитацію" Китаю "без фактичних підстав". Він також попередив, що Пекін вживатиме "необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів" китайських компаній.