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В МЗС Польщі розкритикували Австрію за видачу віз росіянам-учасникам ПА ОБСЄ

14 лютого 2023, 15:09
В МЗС Польщі розкритикували Австрію за видачу віз росіянам-учасникам ПА ОБСЄ
Австрія пускає на територію ЄС людей, на яких поширюються санкції ЄС.

Надання Австрією віз російській делегації до Парламентської асамблеї ОБСЄ є поганим рішенням, яке відходить від прийнятих санкцій.
Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Пьотр Вавжик, повідомляє PAP.

За його словами, Австрія пускає на територію ЄС людей, на яких поширюються санкції ЄС.

"Щойно такі особи отримають право в'їзду до ЄС, це може бути потрактовано російською пропагандою як фактична згода з анексією, за яку проголосувала російська дума", - сказав Вавжик.

За його словами, це "дуже погане рішення, яке відходить від прийнятих санкцій".

"Ми вважаємо, що міжнародне співтовариство має бути дуже суворим щодо них і не створювати лазівок, якими скористаються росіяни", - заявив заступник міністра закордонних справ.

До складу російської делегації, яка має прибути до Відня на дводенне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ, що розпочнеться 23 лютого, входять 15 парламентарів, на яких поширюється дія санкцій ЄС.

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